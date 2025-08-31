Egyértelmű, hogy Zelenszkij hazánkat fenyegette (videó)

Megjelent egy olyan narratíva, hogy Magyarországon félremagyarázzák ezt a nyilatkozatot, és Zelenszkij valójában nem is a Barátság-kőolajvezetékről beszélt – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorban Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója. A felvételből világosan kiderül, hogy a riporter a Barátság-vezeték elleni támadásra kérdezett rá, és arra volt az ukrán elnöknek a válasza, ami. Nagyon egyértelmű, hogy ez egy nyílt fenyegetés volt – hangsúlyozta az igazgató.

Magyarország a józan ész talaján állva, és az érdekeiből kiindulva akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását – mutatott rá Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Magyarországnak Oroszországgal az olajszállításra nemzetközi szerződése van, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. Az, hogy ezt használják fel fegyverként ellenünk, az a legarcátlanabb politika ukrán részről hazánk ellen – mondta a vezető elemző.

Friss hír, hogy amerikai és orosz vállalatok már arról egyeztetnek, hogy hogyan fogják újraindítani a közös kitermelési tevékenységüket – hívta fel rá a figyelmet Hortay Olivér. Elindult a székfoglalós játék az ukrán–orosz ügy lezárása utáni helyzetre vonatkozóan, és ebben a helyzetben az Európai Bizottság lefontosabb feladatának azt tartja, hogy a 19. szankciós csomagot elfogadtassa. És ezt úgy kommunikálja, mintha ezzel bármiféle esély lenne Oroszország háborús magatartásának megváltoztatására. Az Európai Bizottság önmaga paródiájává vált a szankciós csomagok ügyében – vélte a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.