Az EU migrációs politikája kudarcot vallott
Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója szerint Brüsszel eddig sem hatékony, sem hiteles választ nem adott az illegális migráció kihívásaira.
Marsai Viktor szerint az uniós migrációs politika kudarcának legfőbb oka, hogy a tagállamok teljesen másként értelmezik a problémát. „Alapvetően az a gond, hogy a tagállamoknak nagyon eltérő elképzelésük van arról, mit is jelent az illegális, irreguláris migráció, és hogy arra problémaként vagy éppen megoldásként kell tekinteni” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek.
Emlékeztetett: 2015 környékén a legtöbb nyugat-európai ország – Magyarország és néhány visegrádi állam kivételével – megoldásként tekintett a bevándorlásra.
Sokan úgy gondolták, hogy az illegális migráció választ ad a munkaerőpiaci gondokra és a demográfiai kihívásokra. Az elmúlt évek azonban megmutatták, hogy ennél jóval összetettebb jelenségről van szó, amely számos problémát okoz, a szociális ellátórendszer túlterhelésétől kezdve a közbiztonsági nyomáson át a terrortámadásokig.
A szakértő szerint a közvélemény is érzékeli ezt a változást. „Látjuk, hogy több országban a választók egyre inkább a bevándorláskritikus pártokat támogatják. A tavalyi német tartományi választások is bizonyították: az emberek pontosan érzik, hogy a migráció komoly gondokat hoz magával.”
Líbia: kudarc és manipuláció
Az EU többször is próbálkozott líbiai megállapodásokkal a migráció fékezésére, de ezek sem hozták meg a kívánt eredményt.
A mostani krétai érkezéseket Halifa Haftar tábornok, egy hadúr ellenőrzése alatt álló kelet-líbiai területekről indították
– mondta Marsai Viktor. Felidézte, hogy 8–10 évvel ezelőtt inkább Tripolitániából, a nyugati részekről érkeztek a migránsok, de ott az olasz kormány és az EU is részben sikeres megállapodásokat kötött.
„Haftar kimaradt ezekből az egyezségekből, és most nyomásgyakorlásra használja az illegális migrációt, hogy erősítse pozícióit az EU-val szemben. Ráadásul Oroszország egyik legfontosabb szövetségesévé vált.”
A szakértő szerint itt valójában hibrid hadviselésről van szó.
Ez ugyanaz a forgatókönyv, amit Belaruszban láttunk: Lukasenka elnök 2021 óta orosz közvetítéssel használja fegyverként a migrációt az EU ellen. Haftar most ugyanezt teszi.
Marsai Viktor szerint az unió migrációs paktuma sem kínál valódi megoldást.
„Az EU nagyon erős humanitárius szemüvegen keresztül vizsgálja a kérdést. A probléma az, hogy az érkezők döntő többsége nem háborús menekült, hanem pusztán a jobb élet reményében indul útnak. Az EU azonban mindenkit bemondásra beenged, aki menedékkérőnek vallja magát.”
Ez óriási terhet ró a tagállamokra.
Menedékkérőket nem lehet hosszabb ideig zárt központokban tartani, különösen a családosokat. Így ha egyszer bejutnak az EU területére, gyorsan tovább tudnak utazni a frontországokból, és gyakorlatilag lehetetlen őket deportálni. A visszatoloncolás rendszere nem működik.
Marsai Viktor úgy látja: a most elfogadott migrációs paktum is „meglehetősen puha” megközelítést tükröz. „Hiába ellenezte Magyarország és Lengyelország, a tagállamok többsége áterőltette a paktumot. Ez egy olyan rendszert kényszerít az Unióra, amely nem ad érdemi választ a migráció problémáira.”
