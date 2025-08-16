Alaszkai csúcs: a szakértő szerint naivitás lett volna azonnali megállapodást várni (videó)

„Aki azt gondolta, hogy egyetlen kézfogás után leállnak a harcok, az túl optimista volt. Ez egy hosszú folyamat, de az, hogy Trump és Putyin egyáltalán leült tárgyalni, önmagában is hatalmas dolog” – fogalmazott az Amerika-szakértő, akit Tóth Tamás Antal kérdezett a stúdióban.

Donald Trump és Vlagyimor Putyin sajtótájékoztatója az alaszkai csúcstalálkozón

Fotó: Kremlin Press Office / Forrás: Anadolu via AFP

Fekete Rajmund felidézte, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2021-ben találkozott utoljáraGenfben. A háború kitörése óta gyakorlatilag minden kapcsolat megszűnt, most viszont az amerikai és az orosz elnök újra egyeztetett – ráadásul egy amerikai katonai bázison, Alaszkában, ami külön kockázatot jelentett az orosz félnek.