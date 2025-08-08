augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasmacska

2 órája

A miniszterelnök a hekk-királyságban járt

Címkék#hekk#étterem#Orbán Viktor#miniszterelnök

Orbán Viktor hekket evett egy népszigeti étteremben.

MW
A miniszterelnök a hekk-királyságban járt

Orbán Viktor miniszterelnök a népszigeti Vasmacska étteremben

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Népsziget. Vasmacska. Nyomozás. Helyszíni szemle. Van-e a hekknek feje?

– írta Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán.

A bejegyzéshez mellékelt fényképen az látszik, ahogy a kormányfő éppen hekket készül enni a népszigeti Vasmacska étteremben, a sült halnak pedig úgy tűnik, hogy nincs feje.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu