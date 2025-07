Orbán Viktor: ma fölényes győzelmet aratnának a kormánypártok (videó)

Családbarát nemzetre van szükség, nem migrációra

Mint mondta, emberi importra nem készülünk, családbarát nemzetre van szükség. – Mindent összeadva, mi költjük a legtöbbet a családokra. Ráadásul most történik meg az, ami sehol máshol, mégpedig a magyar édesanyák teljes adómentessége. És most kínálunk egy lehetőséget a fiataloknak, ez a 3 százalékos lakáshitel, ami azt jelenti, ha egy 18 év feletti magyar fiatal úgy dönt, hogy tulajdonos szeretne lenni, saját otthona lehet. A törlesztőrészlet kisebb, mintha albérletre, lakbérre költene. Ezzel a családot, a fiatalokat, a nemzetet is erősítjük – mondta.

Áttérve a migrációra, példaként említette, hogy Németországban a tanulók 40 százaléka muszlim származású. – Tőlünk nyugatra az országok visszafordíthatatlanul vegyes társadalmakká alakultak, muszlim többségű nagyvárosok lesznek, lakosságcserével. Továbbra is migrációs célpont marad Európa, és amikor Afrika is megindul, a nyugat egy ilyen arányú migrációval szemben nem tudja majd megvédeni magát – vélekedett Orbán Viktor.

Megvédeni a határokat

A miniszterelnök elmondta: tíz év múlva az akkori hazának és kormányfőnek a legfontosabb feladata lesz a nyugati határok megvédése a migrációtól. A nyugati országokkal szemben a magyar alkotmány elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Most kezdik kapizsgálni, de már késő. Nem volt nekik meg a vészcsengő, ezért a régi, jól ismert hazájuk nem létezik többé – állította.

Orbán Viktor szerint az a kérdés, hogy a kereszténység megmarad-e. – Volt egy olyan európai pillanat, amikor az európaiaknak élő hite volt, ezt a szekularizáció leszorította. Az élő hit zsugorodik, de a keresztény hitből a kultúra továbbra is megvan az európaiak számára. Ez egy átbillenési pont, amikor elfogadják az azonos neműek házasságát, ráadásul a Nyugatot ekkor érte utol még a migráció is. – Hogy vissza tudunk-e kapaszkodni az élő hit megtartó erejének a világába, az rajtunk és a gyermekeinken múlik. Feladatunk megőrizni, amink van, megszerezni, ami még nincs. Nemet mondani arra, amire nincs is szükségünk. Most majd eldől, hogy milyen szülők voltunk – zárta idei tusványosi beszédét a kormányfő.

