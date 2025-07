Majka nem bírja elfogadni, hogy itt a vége

Mint az ismert, hogy Majka a múlt hétvégén nyíltan erőszakra uszított a Campus fesztiválon. A balliberális rapper itt is előadta a kormányellenes számát, majd az előadás végén az egyik közreműködő egy fordítva tartott mikrofonnal imitálta azt, hogy fejbe lövi a dalban miniszterelnököt megszemélyesítő rappert.

Ezután pedig zúgott a kiprovokált „Mocskos Fidesz!” a közönség soraiból, amire a rapper így reagált:

Tapsoljátok meg magatokat!

Majka azóta sem vállalta a felelősséget a botrányos produkciója miatt, sőt a közösségi oldalán az incidens után a HírTV-t és más jobboldali médiumokat kezdte el sértegetni.

Mindezek után a héten jelentette be a One Magyarország ZRt., hogy a történtek miatt megszünteti az együttműködést Majkával, amire a balliberális rapper így reagált most:

Nem válaszoltam a One egyoldalú szerződésbontására sem, ennek csupán egy oka van: részemről ez egy élő szerződés. Tartom magam a szerződésben foglaltakhoz.

