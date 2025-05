Menczer Tamás: a Tisza Párt azt csinálja, amit Manfred Weber és Ursula von der Leyen mond

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ezek a mondatok mindent elárulnak arról, mennyire önálló politikai tényező Magyar Péter és pártja. „Ők pontosan azt csinálják, amit a Néppárt tagjaként Manfred Weber, Ursula von der Leyen, sőt most már Volodimir Zelenszkij is mond. És nincs is más választásuk” – fogalmazott.

Menczer Tamás szerint aki végigolvassa a fenti idézeteket, az pontosan látja: