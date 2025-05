Magyar Péter ajánlata sokkal rosszabb, mint Orbán Viktoré (videó)

A háromgyermekes édesanyák október 1-jétől személyi jövedelemadó mentessé válnak, illetve szép fokozatosan ez kiterjed az összes kétgyermekes édesanyára – ismertette az Országgyűlés által elfogadott változásokat Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Zila János, az AK elemzője. Hozzátette: emellett ott van a családi adókedvezmény, amit az édesapák igénybe tudnak venni, arrafelé haladunk, hogy a gyermekek vállalása – legalább anyagilag – ne jelentsen ilyen szempontból plusz terhet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. Az Igazság órája: Magyar Péter ajánlata sokkal rosszabb, mint Orbán Viktoré

A liberális, baloldali érzelmű szavazók a balos média folyamatos kampányának köszönhetően elhiszik, hogy most már ennél csak jobb jöhet, Magyar Péterre is leszavaznának, mondván: mentsen meg bennünket valaki ettől a gonosz, csúnya Orbántól – mondta Dornfeld László, az AK vezető elemzője. Közben azt látjuk, hogy mindenben sokkal rosszabb dolgot képvisel Magyar Péter, mint amit a jelenlegi kormányzat, a Tisza vezérének a leghangosabb támogatói járnának a legrosszabbul. „Mert amikor Etyekről azt hiszik, hogy a fizessenek a gazdagok az Mészáros Lőrincre vonatkozik, akkor fel kell őket világosítanom, hogy a százmilliós etyeki ingatlanban élők is gazdagnak számítanak a balos felfogás szerint”, ő is fizethet majd hatalmas adókat, és megelégedve hátradőlhet, hogy a társadalmi igazságosság helyreállt Magyarországon – fejtette ki a vezető elemző.