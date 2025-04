Nincs kibúvó, Magyar Péter színt kell valljon a vagyoni helyzetéről

A Fidesz–KDNP törvényjavaslatának célja, hogy biztosítsa az európai parlamenti képviselők elszámoltathatóságát és vagyoni helyzetük átláthatóságát. A magyar szabályozás európai szinten is a legszigorúbbak közé tartozik. Bár korábban az uniós integráció erősítése miatt átálltunk az Európai Parlamentben használt rendszerre, végül ugyanezzel az indokkal, kifejezetten Brüsszel kérésére vezették vissza a régi, most is használatos rendszert – számolt be a Magyar Nemzet.

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel

Magyar Péternek színt kell vallania a valós vagyoni helyzetéről.

Emlékeztetnek, hogy a Tisza Párt vezérével szemben korábban felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja.