Információgyűjtő botrány: Magyar Péter bizalmasai tagadnak, hallgatnak

Információszerző csoport dolgozik a Tisza Párt mellett, az egység célja, hogy kapcsolatba lépjen az állam működésére rálátó emberekkel és tőlük – akár fenyegetéssel is – az Orbán-kormányra nézve terhelő adatokat szerezzen. A csoport már több személyt is megkeresett – erről írt pénteken a Mandiner, a lap egy konkrét ilyen esetet is leírt. Eszerint egy korábban az államigazgatásban dolgozó nő jelentkezett, hogy munkát vállalna a Tiszánál, ám végül egy magánlakásban találta magát, ahol három férfi faggatni kezdte. Azt próbálták elérni, hogy a nő szolgáltasson terhelő információkat korábbi munkahelyéről. A Mandiner cikke szerint Gál András ügyvéd, Vályi-Nagy Vilmos, az Orbán-kormány korábbi államtitkára és Radnai Márk, a Tisza alelnöke alkotta a sajátos vallatócsoportot.

Hárman háromfélét

A Magyar Nemzet megkereste mindhárom néven nevezett férfit. A szálakat leginkább mozgató Gál András terelni próbált. Az ügyvéd úgy fogalmazott: „nem kívánok nyilatkozni, azt írnak, amit akarnak. Akár azt, hogy így volt, akár azt, hogy nem.” Amikor pedig konkrétan rákérdeztünk, hogy találkozott-e a nővel, hamar bontotta a vonalat. Gál tehát nem cáfolta a Mandiner cikkének állításait.

Nem úgy Vályi-Nagy Vilmos. A Vám- és Pénzügyőrség korábbi országos parancsnokhelyettese azt mondta, hogy ilyen találkozó nem volt, szerinte tévedésről lesz szó. Közölte emellett, hogy a Tiszával semmilyen kapcsolata nincs, nem dolgozik a pártnak, így az információgyűjtő csoportban sem vesz részt. Elmondta azt is, hogy Radnai Márkot csak a sajtóból ismeri, és a Tisza alelnökével nincs személyes kapcsolata.

A Magyar Nemzet megpróbálta megszólaltatni Radnai Márkot. A lap többszöri telefonhívását sem fogadta, de szöveges üzenetben egyik kollégájához irányított. Végül azonban az ügyre érdemi reakció sem Radnaitól, sem a Tiszától nem érkezett, csupán egy előre megírt, szimpatizánsoknak szóló sablon e-mailt kapott a lap.