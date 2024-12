A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a NATO külügyminiszteri tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a találkozón először a közel-keleti válság volt napirenden, ami szavai szerint indokolt, mivel a térségben olyan veszélyes helyzet alakult ki, amely nemcsak Európa, hanem a világ biztonságára is súlyos hatással lehet. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az utóbbi időszak történései jól demonstrálták, hogy milyen könnyen eszkalálódhat a közel-keleti konfliktus, s ha ez összeér a szintén szintet lépő ukrajnai háborúval, annak akár végezetes hatása is lehet a globális biztonságra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a NATO-tagországok külügyminisztereinek kétnapos találkozóján a NATO brüsszeli székházában 2024. december 3-án

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Kiemelte, hogy Magyarország álláspontja világos, és négy pontban összegezhető.

Először is számunkra rendkívül fontos az eszkaláció elkerülése. Épp ezért nagyon nagyra becsüljük az arab országok jelentős részének visszafogott, stabilizáló szerepét ebben a válságban

– fogalmazott, külön kitérve Jordániára, illetve az Öböl-menti államokra.

„Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha a közel-keleti válság újabb ország területére terjed át, akkor az már nagyon nehezen lesz keretek között tartható” – figyelmeztetett.

Ezt követően annak biztosításának fontosságát hangsúlyozta, hogy soha többet ne fordulhasson elő az, hogy terroristák pokollá teszik emberek, közösségek, egész országok életét.

A terrorszervezetekkel le kell számolni, a terrorellenes műveleteknek sikereseknek kell lenniük

– szögezte le.

A harmadik pontként azt említette, hogy a katonai műveletek során biztosítani kell a civilek megóvását. Végül pedig a magyar álláspont fontos elemének nevezte, hogy a túszokat azonnal és feltételek nélkül szabadon kell engedni.

Egy magyar állampolgárságú túszról tudunk még, aki a Hamász fogságában van, s a közelmúltban egy videó is látható volt róla, tehát jó reményeink vannak arra, hogy még él. Őszintén reméljük, hogy minél hamarabb ki is fog szabadulni

– mondta.