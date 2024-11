A csapás az ukrán katonai személyzet helyét, valamint páncélozott járműveket és egyéb haditechnikai eszközöket vett célba. A támadás pontos következményei egyelőre ismeretlenek, de a bevetett fegyverek jellege alapján jelentős veszteségekre lehet számítani az ukrán oldalon.

Ukrajna lemond a Krímről?

Andrij Jermak a svéd Dagens Industri lapban írt cikkében vázolta fel a háború lezárásának lehetőségeit. Az ukrán békekezdeményezés kulcsa Volodimir Zelenszkij öt pontból álló győzelmi terve, amely többek között Ukrajna NATO-tagságának előmozdítását, a fegyverszállítások korlátozás nélküli növelését és nem nukleáris elrettentő csomag bevezetését foglalja magában. A terv szerint a háború akár már a jövő évben befejeződhetne, ha Oroszország is hajlandóságot mutat a tárgyalásokra – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Jermak hangsúlyozta, hogy a béketárgyalások alapfeltétele az, hogy az orosz csapatok visszavonuljanak a 2022. február 23-i vonalak mögé. Ez a dátum az orosz–ukrán konfliktus új szakaszának, a teljes körű inváziónak a kezdetét jelöli.

A februári állapotok visszaállítása azt is jelenti, hogy Ukrajna nem követeli a Krím visszacsatolását, amelyet Oroszország 2014-ben annektált. Ez a megközelítés éles váltás lenne az eddigi ukrán állásponthoz képest, amely szerint nem adnák fel a félszigetet.

Arról, hogyan vélekednek a témával kapcsolatban az ukránok, IDE kattintva olvashat.

Brit hírszerzési főnök: Európa tényleges háborúban áll Oroszországgal

A feszültség egyre nő, és Európa már nem csupán a háború előszobájában áll, hanem tényleges konfliktusban van Oroszországgal – állítja Richard Dearlove, a brit MI6 hírszerző szolgálat egykori vezetője.

A Sky Newsnak adott sokkoló interjújában Dearlove drámai képet festett a jelenlegi geopolitikai helyzetről.

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az oroszok úgy gondolják, háborúban állnak velünk

– mondta Dearlove, hozzátéve, hogy a konfliktus már régen túllépte Ukrajna határait.

Dearlove szerint Oroszország már most is hibrid háborút folytat Európa ellen, amely magában foglal szabotázscselekményeket és „nagyon agresszív lépéseket” is – írja a Magyar Nemzet.