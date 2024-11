Menczer Tamás a poszt részeként feltöltött videóban kifejtette: Orbán Viktor és kormánya jól látható teljesítményt mutatott be például a külpolitika terén, ezt mutatja szerinte az amerikai választás, ezzel szemben viszont vannak a „Vargánék, az örök próbálkozók” – jegyezte meg Magyar Péterre utalva, felidézve Márki-Zay Péter és Jakab Péter személyét is. „Üres lufik, mindig kipukkadtak, ez a Magyar Péter alakú lufi is így fog kipukkadni” – tette hozzá a kormánypárti politikus.