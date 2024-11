Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi pátyi fórumon elhangzottakból tett közzé egy részletet a a a Youtube-csatornáján.

A telt házas fórumon, ahol megleptésvendég volt, Orbán Viktor az amerikai elnökválasztásnak a hazánkra is gyakorolt hatásáról is beszélt, mint mondta, hoz jót és rosszat is. Mint mondta, a kormánynak a következő időszakban az a feladata, hogy olyan irányvonalat találjon az ország számára, hogy ezek a változások előnyünkre és kevésbé a hártányunkra váljanak.

Erről szól a nemzeti konzultáció

– mondta a kormányfő.

Csupa olyan doogról szól, amit még nem csináltunk

– hívta fel a hallgatóság figyelmét.