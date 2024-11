Árad a Tisza, áradnak a hangfelvételek – mondta el a párt legújabb botrányával kapcsolatban az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője. Ismert: Magyar Péter a Tisza elnöke egy kiszivárgott hangfelvételen agyhalottnak és teljesen alkalmatlannak nevezte a párt Európai Parlamenti képviselőit, akik között elmondása szerint még Soros-ügynök is van. Lajkó Fanni emlékeztetett arra:

a kampányban Magyar még azt állította, hogy több száz tehetséges és jó képességű jelölt jelentkezett náluk EP-képviselőnek, akik közül nagyon nehéz volt kiválasztani a legjobbakat.

Magyar Péter EP-képviselői jól jöhetnek a titkosszolgálatoknak

Az Európai Bizottság két korábbi alkalmazottja is ott ül Magyar Péter EP-képviselői között – hívta fel rá a figyelmet Zila János, a központ elemzője. Ezt azt jelenti, hogy bármilyen érdekeltség nagyon könnyen juttat politikusokat pozícióba a Tisza Párton keresztül. És ha figyelembe vesszük, hogy a képviselőik 2026-ban nagy valószínűséggel a magyar országgyűlésbe is be fognak jutni, pozíciókat szereznek ezen keresztül különböző köztestületekben, ne adj Isten kormányzati pozíciókra pályáznak, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a külföldi titkosszolgálatok számára csemege – hangsúlyozta az elemző.