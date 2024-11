Úgy folytatták, hogy Kövér László Sencsenben meglátogatta a kínai elektromos autókat gyártó piacvezető cég, a BYD székhelyét, felkereste az elektromobilitási alkatrészeket gyártó BTR vállalat fejlesztési központját és megbeszélést folytatott a Huawei vállalat vezetőivel.

Ezek a vállalatok magyarországi befektetéseikkel jelentősen hozzájárulnak a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, a technológiai fejlesztéshez, illetve több ezer új munkahely létrejöttéhez – fűzték hozzá.

Az elmúlt egy évtizedben nagyon sokan és sokat dolgoztak annak érdekében, hogy kiaknázzák a hazánkban 2010-ben meghirdetett keleti nyitás politikája és a 2013-ban elindult Övezet és Út stratégiája adta lehetőségeket, amelyek alapja nem csupán egy szerencsés találkozás, hanem a hasonló világfelfogás

– mondta a házelnök a közlemény szerint.

2017-es, első Kínában tett látogatása óta Magyarország és Kína is nagy fejlődésen ment keresztül, aminek eredményeképpen a kétoldalú kapcsolatok is nagymértékben kiszélesedtek. Most érkeztünk el ahhoz az időszakhoz, amikor ennek a közös munkának a gyümölcsei kezdenek beérni, és nagyon reméljük, hogy ez nem egy korszaknak a vége, hanem egy újabb korszaknak a nyitánya – fogalmazott Kövér László a közlemény alapján.