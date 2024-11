Emlékezetes, hogy Vadai Ágnes 2011-ben elsőként követte Gyurcsányt a DK-ba, amelynek országgyűlési képviselője lett. A pártvezér tavaly tavasszal jelentette be, hogy Vadai a párt EP-listájának harmadik helyezettje lesz – írja a Magyar Nemzet.

Gyurcsány akkori elmondása szerint ezzel Vadai Ágnesnek az álma teljesül, aki régóta szeretett volna Brüsszelben politizálni. Azonban a számításaikat keresztülhúzta a Tisza Párt, amely az EP-választáson lemosta a pályáról a DK-t. Gyurcsány Ferenc pártja így csak két képviselőt – Dobrev Klárát és Molnár Csabát – tudott Brüsszelbe delegálni, tehát Vadainak le kellett mondania a brüsszeli kalandról.

Milyen szerephez jutott az MSZP korábbi elnöke?

Az egyik legnagyobb név, aki az utóbbi években csatlakozott a DK-hoz, Molnár Gyula, az MSZP korábbi elnöke volt. Az átigazolásra a 2022-es választások után került sor, a döntés pedig aligha volt meglepő abból a szempontból, hogy a baloldali összefogás katasztrofális vereségéből a DK jött ki a legjobban, és a mai napig övék a legnagyobb ellenzéki frakció a parlamentben. Ám hiába döntött az átigazolás mellett Molnár Gyula, a Demokratikus Koalícióba történő belépése óta semmilyen jelentős pozíciót nem töltött be.

Molnár Gyula, az MSZP korábbi elnöke

Fotó: Teknős Miklós / Forrás: Magyar Nemzet

A DK-ban landolt 2023 elején Kocsis-Cake Olivio is, a Párbeszéd korábbi ország­gyűlési képviselője. A baloldali politikus azzal indokolta a lépését, hogy a választók is egyre inkább a DK-ban látják a kormányváltás legnagyobb esélyét, ahogy ő maga is.