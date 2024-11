Várhelyi Olivér megméretteti magát az EP-képviselők előtt Várhelyi Olivért az egészségügyért és az állatjólét biztosításáért felelős portfólió betöltésére jelölte ki az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen még szeptemberben, most pedig a meghallgatásra kerül az Európai Parlament szakbizottságai előtt. Ezt a napot komoly érdeklődés övezte már a hét kezdetétől, hiszen az egészségügy és az állatjólét két különösen érzékeny és kiemelt terület az Európai Unióban – emlékeztet a Magyar Nemzet. A magyar biztosjelölt előtt komoly kihívás áll, mivel az egészségügyi szektor jelenleg is számos reformfolyamaton megy keresztül, miközben a tagállamok a jövőbeli egészségügyi válságokkal szembeni felkészültségüket igyekeznek erősíteni. Várhelyi Olivérnek azonban nem csupán a közegészségügyi kihívásokra és az állatjóléti célokra kell majd megoldásokat találnia, hanem az európai képviselők politikai kritikáival is meg kell küzdenie.