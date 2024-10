Nyugdíjba vonul Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Pölöskei Gáborné a pályafutása során rendíthetetlen elkötelezettséggel és szakértelemmel dolgozott az oktatás fejlesztésén, hozzájárulva számos rendszerszintű változás kialakításához és megvalósításához. Hivatását biológia–földrajz szakos középiskolai tanárként kezdte, majd az OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának vezetője lett. Ezt követően az Oktatási Hivatal általános elnökhelyetteseként, majd a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának főosztályvezetőjeként szolgálta a magyar oktatást – idézte fel mai közleményében a KIM a nyugdíjba vonuló helyettes államtitkárának pályafutását. Pölöskei Gáborné

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkáraként dolgozott, majd 2016-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöki tisztségét látta el. 2017-től mostanáig szakképzésért felelős helyettes államtitkárként folytatta munkáját. Nevéhez kötődik a magyar szakképzés 2020-as rendszerszintű megújítása, melynek mára kézzelfogható sikerei nemzetközi szinten is példaértékűek. A korszerűsített képzési struktúra nemcsak a munkaerőpiac igényeire képes gyorsan reagálni, hanem versenyképes tudással is ellátja a fiatalokat. A nemzetközi megméretéseken elért sikerek hatására több európai ország is mintaként tekint a magyar szakképzési modellre. Innovatív szemlélete olyan alapokat teremtett, amelyek a jövő nemzedékének is biztosítják a versenyképes tudás megszerzését és a sikeres pályakezdés lehetőségét. A Kulturális és Innovációs Minisztérium ezúton is köszönetét és elismerését fejezi ki Pölöskei Gábornénak a magyar fiatalok és a magyar oktatás sikerességét biztosító tevékenységéért, és továbbra is számítanak szakmai támogatására a szakképzés területén. Pölöskei Gáborné a jövőben az Innovatív Képzéstámogató Központ stratégiai főigazgatójaként folytatja munkáját – közölte a KIM.