KOS

A keddi fényszögek jó lehetőséget kínálnak arra, hogy gyakorold az önuralmat :). Most ugyanis mintha percenként adódnak egy újabb és újabb olyan helyzet, amiben még okod is lenne a "robbanásra". Akkor vagy ügyes, ha most ezt sikerül kikerülni, és viszonylag békében tölteni a napot.