Robert C. Castel a Magyar Nemzetnek adott interjúban beszélt arról is, miért csatlakozott az Alapjogokért Központ csapatához, illetve megosztotta véleményét a közel-keleti helyzetről is. A orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, illetve Orbán Viktor magyar miniszterelnök békemissziójával kapcsolatban kifejtette:

Magyarország legfontosabb hozzájárulása az volt, hogy le mert tenni az asztalra egy B tervet ott, ahol addig csak A+ tervekről volt szabad beszélni. Egy épeszű szövetségben a vélemények pluralizmusának kell érvényesülnie.

A szakértő úgy véli, minden államnak a geopolitikai gondolkodás önálló laboratóriumának kellene lennie, ahol olyan termékeket állítanak elő, amelyek szabadon versengenek egymással a gondolatok piacán. Ugyanakkor úgy látja, hogy ehelyett „egy chaplini gépezetet” kaptunk „futószalaggal és kényszeretetővel”. Véleménye szerint ezt a dinamikát törte meg hazánk békekezdeményezése.