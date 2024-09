A zaklatás megítélése nagyon széles skálán mozog, ami részben egyéni megítélés kérdése, „különböző kultúrákban, különböző táncok vonatkozásában, hogy mi számít zaklatásnak. Valószínűleg a Mandiner főszerkesztőségében más irányelvek vannak, a kokainos partikon is - egyébként kiskorúakkal folytatott szexuális cselekmények során -, ott valószínűleg magasabb az ingerküszöb. (...) Én arra hivatkoztam az előbb, hogy például Dél-Amerikában a tangó nevezetű tánc sokak számára itt, Európában erotikusnak számít, és lehet, hogy még zaklatónak is, a Mandiner tisztelt jogi képviselőinek is, viszont a világ nagy részén nem számít annak.