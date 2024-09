A szakértő felidézte, miután előkerült néhány felvétel Magyar Péter diszkóbotrányáról, fontos lépés volt, hogy az azokat készítő férfi kiállt a nyilvánosság elé.

Tóth Erik arra is kitért, a most megszólaló férfi és a korábban zaklatott nő, Laura színre lépése is fontos a nyomozás szempontjából.

– A diszkóbotrány előtt is voltak már Magyar Péter erkölcsi és morális tisztakezűségét megkérdőjelező ügyek napirenden – ideértve azt, hogy politikai haszonszerzésből képes volt a saját szeretteit elárulni – de ez az eseménysorozat most súlyosabban érintheti őt és a támogatói körét is. Egymástól függetlenül két forrás is megerősíti azt, hogy Magyar viselkedésproblémái nem egyszeri esetek voltak – jelezte, hozzátéve, hogy noha a lényegen nem változtatnak az új részletek, beszédes a nemrég megjelent közvélemény-kutatás, amely szerint az ellenzéki szavazók sem tartják elfogadhatónak ezt a fajta viselkedést.