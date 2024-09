Magyar Péter gyenge teljesítményt mutatott (videó) Magyar Péter szerepeljen még sokat, mert minél több ilyen agresszív szereplés, annál jobban apad a Tisza! – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Facebook-oldalán. Mint hangsúlyozta,Magyar Péter antipatikus volt és gyenge teljesítményt mutatott. A vezető elemző felidézte: Magyar Péter miután többször visszautasította a közmédia meghívását, most, hogy újabb botrány robbant ki körülötte, hirtelen mégis bement a műsorba. Szokásához híven most is kitért minden válasz elől – például hogy miről állapodott meg zárt ajtók mögött Karácsony Gergellyel –, és a tegnapi ATV interjúhoz hasonlóan itt is ellenszenvesen lépett fel a műsorvezető hölggyel szemben. Nem válaszolt, a szavába vágott, ideges és agresszív volt, erőből akarta lenyomni a kérdéseket feltevő riporter hölgyet.