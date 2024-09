Csütörtökön az is kiderült, hogy hogy lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.

A nyomozati adatok is megerősítik, amiről a sajtó korábban már beszámolt, hogy Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett a sértett is mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután a politikus és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredett vele. A vita során Magyar hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont, és azt zsebre tette, majd többszöri kérés ellenére sem adta vissza, sőt letagadta, hogy a készülék nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, többen követték őt, köztük a sértett is, aki hiába próbálta visszaszerezni a telefonját, mert a Tisza Párt elnöke lesétált a vízpartra, és a Dunába dobta a készüléket.

Ez pedig lopás bűncselekményének minősül.

A Tisza Párt elnöke nemcsak az EP-képviselői mandátumával kapcsolatban vezette félre a kampányban a választókat, de a mentelmi jogról is egészen mást mondott akkor, mint manapság. Magyar Péter tavasszal több rendezvényen, lakossági fórumon is hevesen agitált a politikusok mentelmi joga ellen, mondván, hogy meg fogja szüntetni, neki sincs szüksége rá, áll elébe minden peres eljárásnak.

Április 25-én egy fórumon Tamásiban azt mondta ( a videóban 56:12-től): „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak, ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.”

Később egy derecskei fórumon május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát (a videón 31:17-től): „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

