Karácsony Gergely elveszítheti a maradék kontrollt is a főváros felett Ősszel fog felállni az új Fővárosi Közgyűlés, és a hírek szerint Karácsony Gergely úgy gondolja, hogy a jelenlegi ciklusban történtek olyan dolgok, amelyek ráéghetnek. Nem kizárt, hogy ezért jelentette be, hogy nyílt pályázatot ír ki minden fővárosi cég valamennyi igazgatósági és felügyelőbizottsági posztjának betöltésére, valamint az olyan cégvezetői pozíciókra, ahol a fővárosi önkormányzat hatáskörébe tartozik a kinevezés – írja a Mandiner. A főpolgármester elmondása szerint elégedett a mostani vezetőkkel, de mindig érdemes megnézni, van-e alkalmasabb a pozícióra. Karácsony Gergely elégedettségét az is jól mutatja, hogy jelenetős, mintegy 200 millió forintos prémiumkifizetést hagyott jóvá júliusban. A fizetési listán szerepelt többek között a fővárosi utasokat vágásérett pulykához hasonlító Walter Katalin és Gyurcsány Ferenc régi bizalmasa, a látványos luxuséletet élő Mártha Imre is. Karácsony Gergely tervét feltehetőleg igyekeznek majd előremutató intézkedésként tálalni, azonban van, aki rögtön rámutatott az ötlet gyenge pontjaira. Szentkirályi Alexandra így értékelt a közösségi oldalán: Karácsony bejelentése: mostantól szakértelem is kell a fővárosi cégek vezetéséhez. Ezek szerint eddig csak Gyurcsány emberének kellett lenni hozzá?