Az első helyen a címvédő Siemens Energy csapata végzett, ahol a legénységben az új emberek mellett négy gyerek is volt. A második helyezett az Amerikalózok lett, amelyet két család alkotott, a harmadik helyet pedig az Aktív Magyarország csapata szerezte meg.

A Bodrog-Tisza Hőse díjat minden évben az egy főre vetített legtöbb hulladékot gyűjtő csapat kapja, ez idén a Siemens Energy lett. A versenyzők összesen 4176 zsák hulladékot gyűjtöttek össze, amelynek megközelítőleg a kétharmada újrahasznosításra alkalmas.

A PET Kupa megrendezésének több mint 12 éves tapasztalata, valamint a terepi munka lehetővé tette a PET Kupa kutatás-fejlesztési tevékenységének nemzetközi szintre emelését és akadémiai partnerségek építését. A kutatás-fejlesztés eredményei már a gyakorlatban is láthatók, ilyen például a folyami műanyag felhasználásával készült kajak vagy a hulladékmonitoring módszertanának megalkotása, amellyel a versenyzők és önkéntesek segíteni tudják a PET Kupa munkáját és a folyók szennyezettségének feltérképezését. Ez utóbbihoz kapcsolódik egy szabadon elérhető adatbázis is, amely a folyók szennyezettségét mutatja.

Az idei versenyen a PET Kupa Bodroghoz kapcsolódó projektjei is bemutatkoztak. A DALIA Danube Lighthouse programban a legjobb folyómentő gyakorlatokat mutatják be. Maga a közösségi folyótisztítás szervezése is egy ilyen jó gyakorlat, de ehhez kapcsolódnak azok a Bodrogon úszó piros színű PET-palackok is, amelyek a DALIA projektben továbbfejlesztett GPS-szel ellátott palackok. Ezek a hulladékáradat mozgásának megértését segítik a szakemberek számára. A verseny alatt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói és oktatói tesztelték ezeket az eszközöket, mivel a palackok által rögzített pályákat később felhasználják a műanyagterjedés modelljének igazolására. A PET Kupa-BME együttműködést az MTA Fenntartható Technológiák alprogramja támogatja, és a modellezésen túl még további vetületeit vizsgálja a folyók műanyagszennyezésének.