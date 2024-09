Matteo Salvinire a palermói ügyészség emberrablás és hivatali hatalommal való visszaélés vádja miatt kérte hat év börtönbüntetés kiszabását.

Gál Kinga, az Európai Parlament plenáris ülésének alkalmával tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „a napjainkban tapasztaltak arról győznek meg bennünket, hogy a világ a feje tetejére állt".

Azon schengeni tagállamokat, melyek az európai rendet védelmezik, megfenyegetik és szankcionálják

- mondta.

„Elfogadhatatlan, hogy azokat a döntéshozókat, akik védik saját hazájukat és állampolgáraikat, valamint Európa külső határait, börtönbüntetéssel fenyegessék" - fogalmazott Gál Kinga, majd hozzátette:

a határvédelem kötelezettség, amelynek hiányában nem működtethető a schengeni rendszer.

A politikus emlékeztetett: először Magyarországot büntették egy soha nem látott bírság kiszabásával azért, mert külső határait és egyben az Európai Unió határait védte, valamint azért, mert nem engedte be az illegális migránsokat az országba. Most - mint kiemelte - Matteo Salvinit fenyegetik hat év börtönbüntetéssel azért, mert ellenezte, hogy civil szervezetek jogellenesen hozzanak be illegális migránsokat Olaszországba.

„Védeni kell a határokat, a civil szervezetek hajóinak működését pedig ellenőrizni és korlátozni kell"

- fogalmazott.

Gál Kinga arról tájékoztatott, hogy az Európai Parlament „hihetetlen és felháborító kérdésként" kezelte a Patrióták Európáért frakció azon kérését, hogy Matteo Salvini ügyét az EP plenáris ülésének napirendjére vegye. A kérését elutasították - jegyezte meg.

Ahelyett, hogy szankcionálják azokat az országokat, és azokat a politikai vezetőket, akik a rend fenntartása mellett állnak ki, Brüsszelnek és az Európai Bizottságnak minden anyagi és elvi támogatást meg kellene adnia a határvédelemhez.

Minden politikai erőt támogatnia kellene, amelyek országaik határait, egyben az európai állampolgárokat védik - emelte ki.

„Csak egyetlen módon tudunk visszatérni a józan ész politikájához, ha elvetjük a hibás migrációs paktumot és kimondjuk, hogy elsődleges a külső határok védelme" - tette hozzá Gál Kinga.