Szijjártó Péter: nevetséges és hazug a balti kormányok fellépése a Nemzeti Kártya-program kapcsán

Nevetséges és hazug, amit a balti országok kormányai ma művelnek a magyar Nemzeti Kártya-program kiterjesztése kapcsán, ez a propaganda-cunami ráadásul eléggé termékeny táptalajra talál Brüsszelben is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az észak-macedón kollégájával közös sajtótájékoztatóján a Nemzeti Kártya-programmal kapcsolatos bírálatokat érintő újságírói kérdésre válaszolva nevetségesnek nevezte, amit ma „a baltiak művelnek", miután az Európai Unióban több mint egymillió orosz állampolgár tartózkodik, ebből pedig mindössze hétezer Magyarországon, ami 0,7 százalékot jelent.

„Németországban pedig, ha jól emlékszem, 300 ezer. A balti országokban, akik leghangosabbak voltak nyáron, összesen 140 ezer. Hússzor annyi, mint nálunk. És akkor a baltiak itt egy hatalmas propaganda-cunamit zúdítanak az európai liberális média segítségével ránk, hogy ez micsoda veszély" - emelte ki.

Rámutatott, hogy erről már megvívta a vitát az előző EU-s külügyi tanácsülésen is, ahol litván kollégája azt vetette fel, hogy drámaian megnőtt a magyar vízummal utazó fehérorosz állampolgárok száma. Az igazság szavai szerint ezzel szemben az, hogy idén egyelőre kevesebb vízumot adott ki a minszki magyar nagykövetség, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Eközben pedig Németország, Olaszország és Franciaország radikálisan növelte a fehéroroszoknak adott vízumok számát - jegyezte meg.

„Tehát nevetséges, amit művelnek. Nevetséges és hazug. Tipikus tempó a jelenlegi balti kormányoktól, úgyhogy arra kérjük őket, hogy fejezzék be ezt a fajta hazudozást. Az látszik, hogy Brüsszelben azért ez elég jó táptalajra talál, mert az Európai Bizottság önfeledten kér most be mindenfajta adatokat, és tesz fel mindenfajta kérdéseket, de a lényeg az az, hogy amikor a valósággal szembesülnek, akkor azért már ennyire nem vidámak" - mondta.

Szijjártó Péter ezt követően reagált az ukrán elnök arra vonatkozó kérésére is, hogy a Nyugatról kapott fegyvereket oroszországi mélységi csapásokra is bevethessék.

Veszélyesnek és eszkalációs kockázatnak minősített minden ilyesfajta intézkedést, és leszögezte, hogy a fegyverek helyett a diplomáciának kellene átvennie végre a főszerepet.

Illetve arra emlékeztetett, hogy Magyarország az egyetlen EU- és NATO-tag, amely soha nem szállított fegyvereket Ukrajnába, és nem is fog.

„Mi azt gondoljuk, hogy minél több fegyver jelenik meg a frontvonalon, annál hosszabb lesz a háború, minél több fegyvert vetnek be, annál több ember hal meg és annál nagyobb lesz a pusztítás" - közölte.

A miniszter arra is kitért, hogy a magyar békemisszió folyamatos küldetés, és reményét fejezte ki, hogy „inkább előbb, mint utóbb sikerül az európai politikai vitákat is olyan irányba terelni, hogy aki a békéről merészel beszélni, azt nem bélyegzik meg azonnal orosz kémként".