Donald Trump volt amerikai elnök

Nagy mennyiségben veszi még a Nyugat az orosz olajból készült üzemanyagot

Mint az a Világgazdaság cikkéből kiderül, egy új elemzés szerint bármennyire is betiltották az orosz olajimportot, egy kiskapu segítségével a Moszkvával szemben elhelyezkedő országok mégis egyre többet költenek az olcsó, továbbra is orosz olajból előállított üzemanyagra. A Reuters úgy fogalmazott a témában, hogy „a nyugati országok az év első felében mintegy kétmilliárd dollárért vásároltak orosz olajból előállított üzemanyagot a Politico cikke szerint, vagyis ennyivel finanszírozták Vlagyimir Putyin Ukrajnában harcoló katonáit.”

Sőt, a Reuters szerint

India eleve kitart az orosz olaj mellett, mert az olcsóbb.

Amerikai ENSZ-nagykövet: az Egyesült Államok nyomás alatt akarja tartani Oroszországot az ENSZ BT-ben

Az Egyesült Államok célja, hogy az ENSZ jövő heti politikai nagyhetén a napirend kiemelt témája legyen Ukrajna, és Oroszországot nyomás alatt tartsa a Biztonsági Tanácsban - mondta az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete szerdán Washingtonban.

Linda Thomas-Greenfield sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy amerikai kezdeményezésre szeptember 24-én tartják az ENSZ Biztonsági Tanácsának különleges ülését. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is New Yorkban tartózkodik majd a világszervezet politikai hetén, és több kapcsolódó találkozón vesz részt.

Az amerikai diplomata hangsúlyozta: Oroszország tovább folytatja háborúját Ukrajna ellen, és nem tesz erőfeszítéseket lezárására.

Linda Thomas-Greenfield megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja a Biztonsági Tanács összetételének átalakítását, és bejelentett három új amerikai javaslatot a reformot illetően. Eszerint az Egyesült Államok támogatja azt, hogy Afrika két állandó taggal rendelkezzen, valamint azt is, hogy a fejlődő kis szigetországok csoportja egy választás útján odaítélt helyet kapjon. Jelezte azt is, hogy országa kész lépéseket tenni a reform előmozdítása érdekében, és egy szövegtervezet alapján egyeztetéseket kezdeményez, ami alapja lehet az ENSZ Alapokmány módosításának.