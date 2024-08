A tárcavezető hangsúlyozta: a felkészültség azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak képzett szakemberek, akik értik, és nemcsak követni, hanem alakítani is tudják a változásokat.

Ahhoz, hogy ilyen szakemberekkel rendelkezzünk, a legmagasabb színvonalú oktatásra, illetve képzésre van szükség, tehát meg kell teremteni a megfelelő feltételeket

– mondta.

Mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy itt, Dunakeszin megteremtettük a legmodernebb, legfejlettebb oktatáshoz és képzéshez szükséges feltételeket, megteremtettük a lehetőségét annak, hogy mi, dunakesziek a lehető legképzettebb, a változásokra a lehető legfelkészültebb fiatalokat, szakembereket adjuk Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, Magyarország jövőjének

– fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Dunakeszi lakosaként büszke arra, hogy a város az elmúlt időszakban a magyar oktatás fejlődésének és modernizálásának szinonimájává vált.

Emlékeztetett, hogy 7-8 éve hasonló körben adták át az akkori egyik legnagyobb iskolaberuházást, és most Magyarország történetének valaha volt legnagyobb iskolaépítésének eredményét mutathatják be. Gimnázium, technikum, szakképző iskola, közösségi terek, sportcsarnok, uszoda és „egy csomó rekord, ami itt most létrejött” – tette hozzá.

Az oktatási komplexum 1500 tanulót képes befogadni.

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Közölte azt is, hogy

a magyarországi kistérségek fejlettségi színvonalának rangsorában Dunakeszi az első helyen áll, és Magyarország történetének legnagyobb iskolaépítése a garancia arra, hogy Dunakeszi és térsége az ország legfejlettebb és legjobb fejlődési lehetőségekkel rendelkező kistérsége marad és lesz a jövőben is.

Sőt, Magyarország valaha volt legnagyobb iskolaépítése hozzájárul ahhoz is, hogy Dunakeszi oroszlánrészt vállaljon a magyar gazdaság jövőbeni növekedéséhez és a Magyarország jövőbeni fejlődéséhez szükséges képzési, szakképzési feladatok és tevékenységek ellátásából

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.