Cikkünk frissül!

Kijevben újabb légiriadót rendeltek el

Az éjszaka során többször is volt légiriadó – számol be a Magyar Nemzet az RBK Ukraine cikkére hivatkozva. Az ukrán hadsereg ellenséges UAV-kat rögzített az ukrán légtérben, valamint MiG–31K-k és több Tu–95MS stratégiai bombázó felszállását is észlelték.

Az éjszaka és a reggel folyamán Ukrajna több régiójában, köztük Kijev városában is robbanások hangjai hallatszottak.

Oroszország már a második egymást követő napon nagyszabású ágyúzást folytat Ukrajna ellen.

Az orosz védelmi minisztérium 2024. augusztus 22-én közreadott képén orosz Tor–M2-es légvédelmi rakétarendszer egy nem megnevezett ukrajnai helyen

Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Akár 600-700 kilométer is lehet hatótávolsága az új ukrán fegyvernek

Ukrajna azt állítja, hogy van egy új, nagy hatótávolságú fegyvere, amellyel mélyen Oroszországon belül képes csapást mérni. Ezzel Ukrajna megoldja azt a gondját is, hogy nem kell engedélyt kérni a nyugati fegyverek Oroszországon belüli bevetésére. A fegyver rakéta és a drón saját tervezésű kombinációja – írja a Magyar Nemzet.

Rakéta csapódott egy ukrán szállodába

Egy orosz rakéta csapódott be augusztus 26-án késő este egy Krivij Rih-i szállodába – közölte a város katonai közigazgatásának vezetője, Oleksandr Vilkul, írja az Origo.

Kezdetben arról számoltak be, hogy egy nő meghalt, négy másik pedig megsérült, és kórházba szállították őket. A halálos áldozatok száma mostanra kettőre emelkedett, amit Jevhen Szitnyicsenko, a kerületi katonai vezetője a Telegramban megerősített.

Magyarország segít

Az ukrán–magyar határszakaszon 6056-an léptek be Magyarországra hétfőn, a román–magyar határszakaszon belépők közül pedig 8404-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden.

A beléptetettek közül a rendőrség 38 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes.

Nekik eddig kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében – olvasható a közleményben.

Ez történt hétfőn: