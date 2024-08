Csökkent az első alkalommal beadott menedékkérelmek száma az EU területén Idén májusban csaknem 77 ezer, nem európai uniós országból érkező bevándorló adott be első alkalommal menedékkérelmet az EU területén, öt százalékkal kevesebb, mint tavaly májusban, amikor számuk körülbelül 80 ezer volt – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) friss összesítéséből. Az adatok szerint idén májusban 76 795-en adtak be menedékkérelmet először, további 6465-en pedig többedik alkalommal; az utóbbiak száma 12 százalékkal nőtt tavaly májushoz képest, amikor 5755 ilyen kérelmet regisztráltak. Az első alkalommal beadott legtöbb kérelmet, 18 175-öt – azaz a kérelmek 24 százalékát – ismét Németország hatóságaihoz nyújtották be. A legtöbb menedékkérő továbbra is a szíriaiak, a venezuelaiak és az afgánok közül került ki. A statisztika szerint a hónapban 2565 gyermek érkezett kísérő nélkül, zömük szintén Szíriából, illetve Afganisztánból. Közülük legtöbben, 1010-en Németországba, valamint Hollandiába (360) adták be menedékkérelmüket.