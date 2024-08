A Momentum bukott pártelnöke és leszerepelt EP-képviselője politikai bosszúnak és megfélemlítésnek minősítette azt, hogy a NAV munkájának akadályozása miatt csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be – írja a Magyar Nemzet, amely az ügy előzményeit is feleleveníti. 2022-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt tartottak házkutatást az Iványi Gábor fémjelezte Oltalom Karitatív Egyesületnél és 246 millió forintot követeltek rajtuk, legnagyobb részt járuléktartozás miatt. Csakhogy a NAV nyomozása során az ellenzéki Szabó Tímeával, Gurmai Zitával és Szél Bernadettel egyetemben Donáth Anna is akadályozta a hatóságok munkáját.

Az ügyészség most csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával idézte be a Momentum politikusát.

Donáth, aki ezúttal nem bújhat a mentelmi joga mögé, a közösségi oldalán kelt ki az ellen, hogy számonkérik a törvények miatt. Arról értekezett, hogy szerinte ez csak politikai bosszú és megfélemlítés.

Eközben saját maga ismerte el, hogy valóban a testükkel akadályozták a hatóság embereinek munkáját, vagyis a nyomozást. A politikust akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatják a vádak miatt.

Egy politikusnak is vállalnia kell a felelősséget, ha a hatóságra támad

– reagált Donáth Anna és a Momentum erőszakos fellépéseire ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek.