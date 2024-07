Most az olimpián is azt láthatjuk, hogy hagyományos értékeink, normáink ellen lépnek fel. Az Egyesült Államokban Donald Trump mögött felsorakozva érhetünk el egységet. Ez az egyetlen út a békéhez a világban. Világos, hogy Orbán Viktor erőfeszítései gyümölcsözőek lehetnek, ami Trump számára is referenciaként szolgálhat. A baloldal fél, jó idők járnak ahhoz, hogy ezt a fantasztikus programot elindítsuk