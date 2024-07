Cikkünk frissül!

Szijjártó Péter: fokozni kell a párbeszédet az EU és Irán között

Iráni kollégájával Ali Bagheri Kanival tárgyalt telefonon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszert abból az alkalomból, hogy hazánk átvette az Európai Unió soros elnökségét. Az új tisztségviselő nemrégen vette át hivatalát, miután elődje, Hossein Amir-Abdollahian életét vesztette egy helikopter-balesetben.

Egyetértettünk abban, hogy – mivel a diplomácia nem arról szól, hogy csak azokkal beszélünk, akikkel mindenben egyetértünk – fokozni kell a párbeszédet az EU és Irán között. Reméljük, ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy el lehessen kerülni a közel-keleti helyzet eszkalációját

– írta a közösségi oldalán közzétett posztjában a külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint a közel-keleti válság kiterjedése más országokra a globális biztonságot is veszélyezteti. A magyar politikus hangsúlyozta: hazánk egy szomszédos országban dúló háború árnyékában él, és nem akar még egy globális biztonsági válságot. A felek megállapodtak a folyamatos kapcsolattartásban és abban, hogy New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén személyes egyeztetésekre is sort kerítenek majd.

Palesztinbarát aktivisták transzparenseket helyeztek el a parlament homlokzatán Canberrában

Palesztinbarát aktivisták csütörtökön „Palesztina szabad lesz” és „Ellopott földön nincs béke” feliratú transzparenseket helyzetek el az ausztrál parlament homlokzatán, Canberrában.

A tüntetés hátterében áll az, hogy Anthony Albanese miniszterelnök munkáspárti kormánya megosztott a gázai kérdésben, a többi között azáltal, hogy felfüggesztette egy muszlim szenátor jogait, mert pártja politikai irányvonalával ellentétben megszavazta a palesztin állam ausztráliai elismerését.

Fatima Payman szenátor azt mondta, hogy „száműzték”, miután támogatta a Zöldek által benyújtott parlamenti indítványt.

A tüntető aktivisták egy csoportja azt mondta az ausztrál médiának, hogy nem fogja elfelejteni és megbocsátani a kormányfő tettét, akit egyben a gázai háborúban való bűnrészességgel vádoltak meg.

A feketébe öltözött, arab kendőt viselő tüntetők felmásztak a parlament homlokzatára, majd ott több, nagyméretű, fekete-fehér színű transzparenst helyeztek el. James Paterson ellenzéki szenátor „a parlament biztonsága súlyos megsértésének” nevezte a megmozdulást.

Nyugati szövetségesei többségéhez hasonlóan Ausztrália nem ismeri el a palesztin állam létezését, de a nemzetközi konszenzussal összhangban kiáll a kétállami megoldás megteremtése mellett.