Továbbra is népszerű az NKE

A tavalyihoz hasonlóan idén is sokan szerettek volna továbbtanulni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE), a mintegy 11 ezer jelentkező közül 2218-an jutottak be valamelyik képzésre - tudatta az intézmény közleményében.

Idén is több szakon volt szükség 400 pont feletti teljesítményre a sikeres felvételihez.

Szakterületén a Semmelweis Egyetemen voltak a legmagasabbak a ponthatárok

A Semmelweis Egyetem hat karán magyar nyelvű képzésben 2222 hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2024/25-ös tanévben, közülük 2004-en az államilag támogatott, 218-an az önköltséges képzésre nyertek felvételt. Az orvos- és egészségtudományi területen továbbra is a Semmelweisen voltak a legmagasabbak a ponthatárok - közölte a felsőoktatási intézmény.

Merkely Béla, az egyetem rektora szerint sikeresen vizsgázott az új típusú felvételi, amelyben nem jár automatikusan 100 pont az emelt szintű érettségiért, hanem 50 pontot személyes meghallgatáson gyűjthettek a jelöltek. "Ezen a rátermettséget, motivációt, empátiát tudtuk lemérni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a legjobb hallgatókat sikerült felvenni az egyetemre.

ELTE: rekordszámú a pedagógusjelölt

Az idei felvételi eljárás során az egyetem 11 960 jelentkezőt vett fel képzéseire, amelyek közül az elmúlt 15 év adatait tekintve pedagógusképzésen idén kezdi tanulmányait a legtöbb hallgató - közölte az intézmény.

Mint írták, alapszakra 7180, mesterszakra 3345, osztatlan szakra 1304, felsőoktatási szakképzésre 131 fő került be az ELTE-re. A felvettek közül 9241-en nappali, 2567-en levelező és 152-en esti munkarendben kezdik meg tanulmányaikat.

BME: a felvettek többsége kiváló tanulmányi eredménnyel került be a Műegyetemre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) összesen 4772 hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel, közülük 3694-en alapszakon, 868-an mesterszakon, és 210-en osztatlan képzésben.

Az új felvételi rendszer ellenére is jól látható, hogy a BME továbbra is a legjobbak választása, ugyanis az alapképzési és osztatlan szakokra felvett hallgatók átlagos pontszáma meghaladja a 400-at, több esetben pedig a 430-at is. Hozzátették: a felvételizők több mint 90 százaléka olyan kiemelkedő pluszteljesítményeket nyújtott, mint például nyelvtudás vagy versenyeredmények, amelyekkel megszerezték a maximális 100 intézményi pontot.