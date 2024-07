Cikkünk frissül

A Hamász elfogadja a túsztárgyalások megindítását tartós tűzszünet nélkül

A Hamász iszlamista terrorszervezet elfogadja a túsz- és béketárgyalások megindítását Izraellel tartós tűzszünet nélkül is - közölte vasárnap a szervezet egyik magas rangú tisztségviselője.

Az illetékes szerint meghaladottá vált a Hamász „teljes és tartós tűzszünet” iránti követelése a fogolycseréről szóló tárgyalások előfeltételeként.

Beszélt arról is, hogy a katari közvetítők ígéretet tettek arra, „hogy a fegyvernyugvás a tárgyalások idejére hatályban lesz”.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő már pénteken arról számolt be, hogy a Hamász újabb javaslata előrelépést jelent a tárgyalási folyamatban és alapját képezheti egy megállapodásnak is, még akkor is, ha még „jelentős munka” vár a felekre.

A tűzszünettel kapcsolatos tárgyalási folyamat a jövő héten folytatódik. Az izraeli kormány már jelezte, hogy ismét delegációt küld Katarba a megbeszélésekre, amelyeken William Burns, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója is részt vesz diplomáciai források szerint. A Hamász közlése szerint Egyiptom és Törökország is közvetítőként tervez fellépni.

Tüntetések Izraelben

Izraelben országszerte útelzárásokkal, tüntetésekkel követeltek túszalkut és fegyverszünetet kilenc hónappal a háború kitörése, a Hamász iszlamista szervezet terrortámadása után.

Több mint százötven high tech vállalat jelentette be, hogy dolgozóik vasárnap munkaidőben is részt vehetnek a tiltakozó akciókon.

Arra kérjük Izrael kormányát és vezetőjét, hogy mutassanak bátorságot, vezessenek, és gyorsítsák fel a tárgyalásokat, hogy megmentsék testvéreinket a Hamásztól. Nincs több vesztegetni való időnk

– áll felhívásukban.

A kormány ellen tüntetők szakaszosan, hosszabb időszakokra blokkolták a főutakat, amelyeket rövidebb időkre megnyitottak vasárnap reggel és délelőtt.

Több száz járműből álló tiltakozó autókonvojok haladnak át csigalassúsággal országszerte a központi autópályákon, akadályozva a forgalmat.

Izraelben vasárnap az első munkanap a szombati pihenőnap után.