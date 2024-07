A lap beszámol arról is, hogy a magyarságot is sértegető HVG-s publicista, Tóta W. Árpád új projektbe is kezdett az elmúlt évben, gyermekek politikai propagandával való érzékenyítésének céljával.

Tóta W. lapja 2023 végén tesztüzemben kezdett működni, a külföldi források a Soros-féle Action for Democracy-tól érkeztek az induláshoz. Ez a szervezet milliárdokkal pénzelte a baloldal kudarcos 2022-es kampányát is.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.