Sikeresen zárult az idén kilencedik alkalommal megtartott Digitális Témahét, melynek ünnepélyes záróeseményén a pályázók értékes díjakat vehettek át - közölte az Ökumenikus Segélyszervezet hétfőn az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a rendezvényhez ebben az évben több mint 800 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, a díjakat a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárságának támogatásával az Ökumenikus Segélyszervezet, az Oktatásért Alapítvány, valamint további 14 szakmai támogató partner biztosította több millió forint értékben.

Az eseményen köszöntőt mondott és a díjakat átadta Balatoni Katalin, a belügyi tárca köznevelési helyettes államtitkára és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

A közlemény szerint a helyettes államtitkár a díjátadón hangsúlyozta: ebben a digitális világban a köznevelési szakterületnek is megvan a felelőssége, hogy támogassa a digitális korszakváltást.

Fontosnak nevezte, hogy az iskolák és a tanulók eszközellátottsága megfelelő legyen, hogy magas fokú digitális kompetenciákkal rendelkező pedagógusok dolgozzanak, valamint jó tananyagok legyenek elérhetőek valamennyi köznevelési intézményben. Ebből a célból több mint 200 új digitális, interaktív okostankönyv készült el, több tízezer pedagógus vett részt továbbképzéseken, és több ezer feladatellátási helyen valósult meg sávszélesség-bővítés vagy wifi-hálózat kiépítése, valamint több mint 453 ezer eszközt adtak át - mondta Balatoni Katalin.

A közlemény idézte Gáncs Kristófot is, aki kiemelte, hogy a Digitális Témahét mindig követte a digitális világ változásait, ezért is irányult nagy figyelem idén a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásaira, illetve ezek a témák a pályázatokban is megjelentek. Az Ökumenikus Segélyszervezet számára külön öröm, hogy a témahét projektjei közül több foglalkozott a digitális esélyteremtéssel, a mentális egészséggel, a digitális biztonsággal, az edukációs kiadványokkal, vagy akár az 1 százalékos kampányok szervezésével - tette hozzá az ügyvezető igazgató.