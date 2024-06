Tordai Bence a Párbeszéd képviselőjeként az Országgyűlésben

Szerinte a DK melletti elköteleződés a Párbeszéd részéről végzetes stratégiai hiba volt, amely súlyosan roncsolja a párt önazonosságát és hitelességét. „2013-ban azért léptünk ki az LMP-ből, mert nem voltak hajlandóak együttműködni a többi ellenzéki párttal, most pedig azért lépek ki a Párbeszédből, mert ok nélkül feladta az önállóságát: matrica lett a DK bukósisakján” – írta. Tordai Bence hozzátette, a Párbeszéd morálisan is megkopott a sok, szerinte időnként kifejezetten rossz politikai kompromisszum, valamint a politikai bátorság hiánya miatt.

Menczer Tamás: a magyarok világosan megértették a választások tétjét

– Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki leadta a szavazatát. Látható, hogy ez minden idők legmagasabb részvétele, akár európai parlamenti, akár önkormányzati választásról beszélünk. Ez azt mutatja, hogy a magyar emberek világosan és pontosan megértették a választás tétjét, hogy háborút vagy békét akarunk – fogalmazott Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója nem sokkal az urnazárás után a kormánypártok eredményváró rendezvényén, a budapesti Bálna honvédelmi központban a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Külön köszönetet mondott azoknak, akik a Fidesz–KDNP-t és a békepárti politikát támogatták a választáson.

Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője pedig megköszönte az aktivisták munkáját, akik segítettek abban, hogy eljusson a választókhoz a béke hangja.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a Fidesz eredményváróján

Ismét jelesre vizsgázott a külföldi megfigyelők előtt a magyar választási rendszer

A nyílt társadalom hálózatának „magukat választási megfigyelőnek nevező ügynökei” megint csak feleslegesen utaztak Magyarországra ármánykodni: a lezajlott választások szabadok és tisztességesek voltak, a választási rendszer jelesre vizsgázott – közölte az Alapjogokért Központ vasárnap az MTI-vel.

Azt írták: az elmúlt évtizedben megszokottakhoz hasonlóan a vasárnapi választás lebonyolítása jogi és szervezési szempontból is gördülékenyen zajlott. Ezt azért is kiemelten fontosnak nevezték, mert vasárnap először tartottak Magyarországon azonos napon EP- és önkormányzati választást.

A választási szervek a megnövekedett teher alatt is biztosították az egyik legfontosabb alkotmányos alapjog érvényesülésének feltételeit, a választási informatikai rendszer is jól teljesített, így fennakadások nélkül zajlott le a szavazás

– jelezték.