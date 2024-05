Karácsony újabb sikere a lakás méretű parkerdő A semmibe vezető lift és a hatméteres bicikliút után egy újabb elképesztő balos „fejlesztésre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A kormánypárti főpolgármester-jelölt most megmutatta, miként is telepít erdőt Karácsony Gergely. "Itt az újabb hajmeresztő balos fejlesztés, az ötven négyzetméteres erdő, ami eredetileg négyhektáros lett volna" – mutatta be a megígért, ám messze nem megvalósult fővárosi zöldítést Szentkirályi Alexandra. "Karácsonyéknak sikerült egy lakás méretű területen fákat ültetni. Botrány" – írta közösségi oldalán a főpolgármester-jelölt, aki a nevetséges, ötven négyzetméteres újpesti parkerdőben járt.