A bűnszervezet vezetőinek gátlástalanságát mutatja, hogy nem létező jó közéleti kapcsolataikra is hivatkoztak. Többek között megemlítették egy ismert, befolyásos politikus nevét is, akivel természetesen semmilyen kapcsolatban nem álltak. Sőt, az illető politikus jelzett is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével.

