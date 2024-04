Magyar Péter 2024. március 15-ei rendezvényét olyan személyek biztosították, akik Köves Zoltánhoz kötődnek – írta több forrásra is hivatkozva a Mandiner. A portál közölte, Köves a biztonsági szakma jól ismert, számos baloldali kötődéssel rendelkező szereplője korábban, 2022-ben a hatpárti ellenzéki összefogás kampányában két cégével is megbízásokhoz jutott.

– A vállalkozó érdekeltségeihez a Nemzeti Információs Központ részjelentése alapján a Korányi-féle amerikai körtől kapott pénzt

– írta a portál, kiemelve, hogy az egyik ilyen cég a személybiztonsági tevékenységet végző Parter Event Kft. A 2024-ben 26 fővel működő vállalkozást Köves még 2017-ben alapította. A cég ellen 2018 óta minden évben indult végrehajtási eljárás, legutóbb egy 2023 júniusában, ami azonban még 2023 szeptemberében lezárult.

Hozzátették, Köves érdekeltségi körébe tartozik emellett az ingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével foglalkozó RAS-FEL Kft. is.

A Nemzeti Információs Központ részjelentése szerint pedig a Parter Event a 2022-es országgyűlési választásokat megelőzően a Márki-Zay-féle MMM-től és a Bajnai Gordon-féle DatAdattól is kapott pénzt, míg a másik cég az utóbbi forrásból kapott megbízást.

Mint írták, az elmúlt években

a Parter Event Kft.-t számos baloldali vezetésű önkormányzat is megbízásokkal látta el, például 2020-ben az újbudai DK-s helyhatóság bízta meg a balliberális ARC-kiállítás őrzésével.

Emellett 2021 óta szerződésben állnak a szocialista vezetésű II. kerületi önkormányzatnál a sportlétesítmények működtetésével foglalkozó céggel, a szerződés tárgya őrző-védő feladatok ellátása. Továbbá a 2021-es TE!Rézvárosi Fesztivál biztonsági feladatainak ellátásával is ők voltak megbízva. Érdekesség: a vállalkozást munkaügyi jogsértés – be nem jelentett foglalkoztatás miatt – meg is bírságolták 2023-ban.

A cikkből kiderül, hogy Kövesnek a közösségi médiaoldala alapján több baloldali politikus is ismerőse. Így például az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és Török Zsolt, a VII. kerület alpolgármestere, Szűcs Balázs, továbbá a Márki-Zay Péter kampányában kulcsembernek számító Gurzó Ákos, vagy éppen Gér Mihály, a Karácsony-féle Párbeszéd hálózatépítési igazgatója. A jelek szerint a baloldalhoz számos kapcsolati szállal kötődő vállalkozó megtalálta az utat Magyar Péter mozgalmához is.

