Magyarországnak ma híre van a nemzetközi politikában

– jelentette ki Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a CPAC megnyitóján.

A kormányfő szerint ez szokatlan, ugyanis Magyarország tízmilliós ország, szerény hadsereggel, középerős GDP-vel. Ezek alapján Magyarország nem jelentős, és különösebben nem is érdekes, ha az ember Washingtonból, Brüsszelből, Berlinből, Moszkvából vagy Pekingből néz rá.

A szerénység és az alázat, tehát kedves magyar barátaim, indokolt. Mégis van Magyarországban valami vonzó, valami egzotikus

– tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint mindez talán a nyelv miatt van, amit senki sem ért.

A miniszterelnök szerint az is izgalmas lehet, hogy több mint ezer éve itt élünk, s egy tapodtat sem engedünk függetlenségünkből.

– De leginkább talán az vált ki érdeklődést, hogy miközben egész Európát elöntötte egy progresszív liberális óceán, itt csodák csodájára megmaradt egy konzervatív sziget, amely nem csak dacol, hanem túlél, sőt boldogul, sőt sikeres, sőt, győz és újra és újra győz. Isten hozta önöket! – fogalmazott.

Úgy vélte, A CPAC Hungary 2024 egy olyan konzervatív konferencia Európában, amit nem akarnak betiltani, amelynek a szervezőit nem fenyegetik meg. Nem akarják ellehetetleníteni a családját, nem szállítják el az autóját és amelyet nem rúgnak ki egyik helyről a másikra, sőt amelyre nem hívják rá a rendőrséget – ismertette a magyar miniszterelnök.

Felidézte, hogy mindezek a múlt héten megtörténtek Brüsszelben.

Itt másképpen mennek a dolgok. Minden híresztelés ellenére itt jogállam van. Mindenki olyan konferenciát rendez, amilyet szeretne. Azt a helyet bérli ki, amelyiket akarja. Azt mond, amit akar. Nálunk így megy ez, a magyarok nem szeretik, ha mások beleszólnak a dolgaikba

– jegyezte meg Orbán Viktor. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelben az európai liberálisok paradicsomában már megvalósult az európai progresszív élet.

A magyar kornmányfő köszöntötte Tony Abbott ausztrál miniszterelnököt.

Amikor a migrációs hullám 2015-ben elindult, ő volt az a nyugati miniszterelnök, akire mi innen Budapestről felnéztünk, mivel ő azt mondta, hogy a migrációt meg kell állítani, és ő volt az, aki meg is állította. Ő volt az, aki megüzente, ha illegálisan érkezel a határokhoz, akkor nem léphetsz be. És ő megmutatta, hogy ezt lehet így is csinálni. Azóta a példamutatásból barátság lett

– tette hozzá Orbán Viktor, aki köszöntötte Janez Jansát, Szlovénia örökös miniszterelnökét is. Ahogy fogalmazott,

az ő nagy mutatványa, hogy mindegy, hogy éppen kormányon vagy ellenzékben van, ha beszélsz vele, úgy érzed, a miniszterelnökkel beszélsz. Nagy és sikeres harcost köszöntünk a személyében, pedig a baloldal mindent megtett ellene, bíróságra cipelték, elítélték, a börtönt is megjárta. Brüsszel eközben egyfolytában hallgatott, de mindig talpra állt, mindig megerősödve került ki a csatákból, és mindig miniszterelnök lesz

– jelentette ki a kormányfő.

A magyar miniszterelnök köszöntötte Irakli Kobakhidzet, Georgia miniszterelnökét is.

– Ő az a miniszterelnök, akit odahaza igazi politikai sakkjátékosnak tekintenek, ez nem is csoda, hiszen a georgiaiak ezredéves történelme önmagában egy hatalmas geopolitikai sakkjátszma, hogyan lehet fenyegető és hódító nagyhatalmak ellenében megőrizni az egyedi nyelvet, kultúrát és nemzeti identitást. Ezt a sakkjátszmát Georgia népe sok száz év óta sikeresen játssza – ismertette Orbán Viktor. Ezután köszöntötte Mateusz Morawieckit, Lengyelország volt miniszterelnökét is.

Mi vele régi harcostársak vagyunk, együtt küzdöttünk Brüsszelben a szuverenitásért, a migráció megállításáért, a családok és a gyermekeink védelméért. Mindenért együtt küzdöttünk lengyelek és magyarok, ami számunkra fontos, és amit a progresszív baloldal el akart törölni, vagy éppen ránk akart erőltetni

– mondta.

Orbán Viktor szerint az idei, a 2024-es év nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket a választásokat meg kell nyerni. Ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Változik a világ rendje, és nekünk a változások közepette kell győzelemre vinni az ügyünket – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a progresszív liberálisok érzik a veszélyt.

Ezért ne feledjétek, hogy mindenre elszántak, nem riadnak vissza semmitől, és most még ők vannak hatalmon. Veszélyes ellenfelek

– tette hozzá. A miniszterelnök szerint a liberálisok ha kell, az állami szerveket is bevetik ellenünk.

Az amerikai barátaink mondják, s mindez a szemünk láttára történik. Ez történik velünk, magyarokkal folyamatosan Brüsszelben. Ez történik Trump elnök úrral Amerikában. Szurkolunk neki, hogy ne csak a választásokon, de a bíróságon is vívja ki a saját igazát

– mondta. Orbán Viktor figyelmeztetett: az ellenfelek ott ülnek a hatalom székeiben az intézmények élén és azon mesterkednek, hogy a közjó szolgálata helyett hogyan számoljanak le a velük egyet nem értőkkel. Mint fogalmazott, ebben a helyzetben kell győzni.

– Mi láttuk, hogyan építették ki a politikai elnyomást a kommunisták. De azt hiszem, ezt nem ismeri mindenki nyugaton, ezért most szánjunk rá néhány percet. Kedves barátaim, régen a kommunisták, most pedig a progresszívek öt lépésben éneklik ki a sajtot a szánkból és öt lépésben jutnak el oda, hogy az állami szerveket az elnyomás eszközévé tegyék. Először is átfogalmazzák, hogy mi a normális. George Orwell ezt már látta. A progresszív liberálisok az ő elnyomásuk első lépése, hogy a normális az homlokegyenest az ellenkezőjét jelentse – mondta a kormányfő. A miniszterelnök emlékeztetett: a liberálisok szerint a migráció erőforrás. Mint fogalmazott: miközben nő a bűnözés, nő a terrorfenyegetettség és a bizalom elvész a társadalmainkból. A második lépés, hogy a kifordított normalitást állami eszközökkel kezdik terjeszteni: aki mást gondol, az problémás, azzal valami baj van. Azt a képzetet kell kialakítani a liberálisok szerint, hogy ha rájuk hallgatnánk, az valami végzetes katasztrófához vezetne. Orbán Viktor szerint a harmadik lépés, amikor elterjesztik az emberekről, hogy mivel veszélyes nézeteket vall egy konzervatív, biztonsági kockázatot is jelent.

– Rád küldenek valamiféle fact checkert vagy demokráciaőr kutyát, ami aztán megállapítja rólad, hogy nem osztod az általuk hirdetett normalitás nézeteit, ezért radikális vagy, akinek a szólásszabadságát bátran lehet korlátozni. Aztán negyedik lépésben rád uszítják a liberális sajtót. Optimistákat állítanak hadrendbe, akik aztán jogi eszközökkel elhallgattatnak. Jön az internetes, a közösségi médiában feljelentgető álprofilok világa és a bíróságokat és az állami szerveket feljelentéssel bombázó civilek garmadája. És ha még mindig bírod, és ha még talpon vagy, akkor ötödik lépésben az állami szervek is akcióba lendülnek – mondta. Megjegyezte, hogy így lesznek az állami szervek a progresszívek magánintézményei. Megállapítják, hogy a sajtó vádjai, „az őrkutyák aggodalmai megalapozottak, eljárást indítanak ellened és végül állami eszközökkel hallgattatnak el”. Hozzátette: ezt csinálják Magyarországgal Brüsszelben, és ezt csinálják a konzervatívokkal a progresszív, liberális európai fővárosokban. Ugyanez zajlik az Egyesült Államokban, amikor bírósági ítéletekkel akarják Donald Trump elnök urat lehúzni a szavazólapról. Ez történt Orbán Viktor szerint az Európai Unióban is, amikor adminisztratív eszközökkel akarták kitiltani Tucker Carlsont. Ez történik Németországban, amikor titkosszolgálati módszerekkel megfigyelik a politikai pártokat. És ez történt, amikor Finnországban azért akartak elítélni egy politikust és egy püspököt, mert a Szentírásból idéztek. A miniszterelnök leszögezte: a progresszív, liberális világszellem úgy, ahogy van, elbukott.