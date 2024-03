Magyar Péter korábbi fenyegetései

Varga Judit kiemelte: hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával Magyar Péter már több alkalommal próbálta őt fenyegetni és „jobb belátásra bírni”, melyek közül három alkalmat emelt ki.

1. 2023 márciusában, amikor már javában zajlott a válásuk napi „magyarpéteres pszichothrillerje”, nem sokkal a közös otthonból való kimenekülése előtt egy szombat este

Magyar Péter azt mondta, ha Varga Judit elhagyja és továbbra is el akar válni, akkor feljelenti a Központi Nyomozó Főügyészségen és hangfelvételekkel fogja bizonyítani az állításait.

Nehéz azt a lelkiállapotot visszaadni, miben lehet ilyenkor egy háromgyerekes anya, akit a saját konyhájában, az alvó gyerekei mellett az akkori házastársa ilyesmivel fenyeget (és még mennyi más aljasságot, lelki terrort alkalmazott, arra nincsenek szavak!) – fogalmazott.

– Mind a mai napig a fülemben cseng például, ahogy mondja: „válj el, ha akarsz. Takarodj. A ház és a gyerekek maradnak.” Nekem tiszta a lelkiismeretem, nem engedtem a pressziónak, napokon belül összecsomagoltam és elköltöztem, tudva, hogy a gyerekeim úgyis ragaszkodni fognak az édesanyjukhoz. Csak az elköltözésem után, a mindennapos lelki terrorból való kilépéssel kezdődhetett meg az igazi válási folyamat. Persze sok mindent feladtam a szabadulásomért cserébe, de nem volt más választásom. A szakemberek biztosan értik, mire gondolok például a gyermekfelügyelet kapcsán, és szívesen járulok hozzá a kutatásaikhoz a saját rémtörténeteim elbeszélésével – ajánlotta fel segítségét a volt igazságügyi miniszter.

2. Varga Judit felidézte: Magyar Péterrel idén január elején közölték, hogy a Közútban és a Bankholdingban betöltött pozíciói meg fognak szűnni. Az ilyen típusú pozíciókból volt a „hangfelvételeket készítő szabadságharcosnak” havonta kb. 3,5-4,5 millió nettó bevétele. Magyar Péter ekkor, január 18-a körül egy ún. 24. óra elnevezésű Signal csoportot hozott létre, amelyben Gulyás Gergelyt és volt feleségét megfenyegette, hogy ha nem állítják vissza azonnal az eredeti állapotot, akkor ellenséggé válik.

Ebben az üzenetben Magyarnak volt egy nagyon fontos állítása, amiért azóta is „hálás” neki.

Én ennek a rendszernek soha nem ártottam. Kifelé Juditnak sem.

– Értik? Kifelé Juditnak sem. Köszönöm, Péter, hogy egyértelművé tetted a kapcsolati erőszak természetét. Kifelé mézesmázosak vagyunk, de amikor kattan a zárban a kulcs, akkor beindul egy másik történet, amit úgysem hisznek majd el… – írta.

A történetet azzal folytatta, hogy Gulyás Gergely törölte magát a csoportból, Magyar Péter fenyegetéseire nem válaszoltak, nem reagáltak. Azt is írta Magyar, hogy „Javaslom, húzzuk be a féket.” – Mintha magától félt volna. Elképesztő, hátborzongató volt. Innentől kezdve január végéig naponta több típusú fenyegető és hízelgő üzenetet kaptam, illetve nagyban folyt a gázlángozás, ahogy 3-6-15-30 másodperc után eltűnő Signal üzenetekben fenyegetett és becsmérelt, amit a saját személyiségi jogaim védelmében nem szeretnék itt közölni – olvasható a volt igazságügyi miniszter bejegyzésében.

Mint írta, ami a legszebb volt az egészben, hogy álszent, manipulatív módon az általa kilátásba helyezett következményekért, amit a gyerekek el fognak szenvedni, folyamatosan őt okolta. Egy fontos üzenet még kiemelendő. A könyörgő műfajban Péter a következőket írta neki:

Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán, amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek.

– Ugye mindenki érti. Emlékszünk, hogy korunk lánglelkű hamis Petőfije mivel lépett a nyilvánosság elé? Hogy ő lemond…aha. Ha pedig itt leírnám, hogy milyen „döbrögikhez” tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-ei tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza… Folytassam, Péter? Tudom még… – kérdezte Varga Judit.

A volt miniszter kitért arra is, hogy január 31-ig még kapott néhány érdekes sms-t, hogy pl. „Alea iacta est” meg hogy „Spanyolország felett derűs az égbolt”. Továbbra is elzárkózott attól, hogy engedjen Magyar fenyegetőzésének, hiszen így nem lehet élni. Nem zsarolhat folyton bizonyos titkos hangfelvételekkel, ha nem intéz neki megfelelő állásokat. Megbeszélte a családjával, hogy lesz, ami lesz, jöjjön ki bármivel.

Varga Judit állította: Magyar Péter sem számított rá, hogy időközben a kegyelmi ügy miatt, vállalva a politikai felelősséget, kilép a közéletből. A Partizán interjú ezért indul a feleségét mindenben támogató, jóságos Magyar Péter karakterrel. Stratégiát váltott. – Engem nem tudott már a lista élén megütni, ahogy korábban fenyegetett. Istenem, az egész család öklöndözve nézte azt az álszent figurát, ahogy manipulálja a jóhiszemű, szavait kortyoló közönséget, akár 2,5 millió embert! – fogalmazott a volt miniszter.

Szólt arról is, hogy mindeközben a neki írt párhuzamos színi előadás szerint Magyar Péter továbbra sem hagyta abba a becsmérlését, fenyegetését, hiszen ahogy lassanként felépült a szép üstökös karrierje, egyre veszélyesebbé vált számára a múlt. A múlt, ami nem akart eltűnni és egy nap, egy szimbolikus jegyzőkönyv formájában bekopogtatott. Azért szimbolikus, mert ebből akár több tucat is készülhetett volna, de sajnos a kapcsolati erőszak, akár lelki, akár testi áldozata nincs mindig abban a helyzetben, hogy rendőrt hívjon. Mint Varga Judit visszaemlékezett: a bántalmazó kapcsolatok bonyolult lefutási görbéjéről sok balos nőjogi szervezettel egyeztetett miniszter korában, sok mindent tudna a saját életéből is elmesélni.

Milyen érdekes, hogy most, hogy egy általuk gyűlölt fideszes miniszterről derül ki, hogy áldozat volt, hirtelen szelektívvé válik az empátiájuk. Hallgatásuk üvölt…de erről is majd a szakmának beszélnék később

– hívta fel a figyelmet.

3. Varga Judit a harmadik eseményről azt írta, hogy amikor Dezső András, a HVG újságírója megkereste Magyar Pétert a rendőrségi jegyzőkönyv ügyében, Magyar egy ideges üzenetet küldött neki, amiben arra akarta rávenni, hogy állítsa le őket és tisztázza, hogy „semmilyen erőszak nem történt egy szokásos házastársi vitán kívül”. Harmadszor sem engedett a fenyegetőzésének, erre sem válaszolt semmit. Amikor kirakta a kapcsolati erőszakos videót a Facebookra, úgy, hogy meg sem szólította benne, nagyon „bepöccent” és újra megfenyegette. – Nem voltam tehát meglepődve. Számítottam rá. De amit tett, az döbbenet. Arra nincsenek szavak – fogalmazott a volt miniszter.

A jelenlegi közállapotokról kifejtette: lojalitás, fegyelmezettség, csapatjáték. Aki a közösséget akarja szolgálni, annak meg kell, hogy legyenek ezek a tulajdonságai. Magyar Péterben egyik sincsen. – Nagy csalódás volt ez nekem a saját életemben is, mikor rájöttem, kivel kötöttem össze azt 27 éves koromban. Magyar Pétert nem érdekli a haza, csak a saját sorsa – írta.