Viszont azt is tudomásul kell venni, hogy együttműködési programot, katonai segítséget csak úgy lehet nyújtani, hogy azt a helyiek is elfogadják. Ezért is volt fontos ma a közvetlen párbeszéd megindítása Malival, amely szintén kulcsország a Száhel-övezet biztonsága szempontjából, így az Európa felé irányuló migrációs hullámok féken tartásában is