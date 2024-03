Szalay-Bobrovniczky Kristóf a magyar haderőfejlesztéssel kapcsolatban közölte: nem csak vásárlásban gondolkodnak. Nagy hangsúlyt helyeznek a védelmi ipar fejlesztésére is, hogy a Magyar Honvédség igényei mellett az exportpiacokra is be tudjanak lépni. Példaként említette a Lynx gyalogsági harcjárművek gyártását Zalaegerszegen és a várpalotai lőszergyár építését.