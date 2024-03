Magyar Péter politikai aktivizálódása óta a legfontosabb esemény hétfőn este következett be, amikor a HVG – miután Magyar elkezdte előre keretezni botrányos ügyét – összefoglalt egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyvet, írja a Magyar Nemzet. A dokumentum egy 2020 utolsó napjaiban kicsúcsosodott házastársi vitát mutat be, amelynél kulcsmomentum, hogy jelen volt egy rendőr is. Egy olyan hatósági személy, aki hivatali esküt tett, és rendőri minőségében jelentés formájában meg is örökítette a történteket.

„Engedj el!” – kiáltott Varga Judit

A továbbiakban a Magyar Nemzet a HVG cikkéből idézett, mert nincsenek a jelentés birtokában. Az idézetek tehát a cikkből, és nem a jelentésből származnak. Magyar Péter szavait – ha külön nem jelöljük – 2024. március 18-i Facebook-bejegyzéséből idézik, amelyben a HVG cikkére reagált.

A balliberális lap szerint ő maga, a rendőr a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »Engedj el«, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

Magyar Péter oldaláról ez a következőképpen nézett ki:

Másnap reggel hazajött és közölte, hogy elviszi a gyerekeinket vidékre pár napra (ők ekkor a sogoroméknál [sic!] tartózkodtak). Én jeleztem, hogy ebbe nem egyezem bele. Az, hogy ő haragszik rám, a szíve joga, de a gyerekeinket nem viheti el, mert közös szilveszterezést terveztünk velük. Ebből egy heves szóváltás akult [sic!] ki közöttünk, miközben ő pakolta a gyerekek ruháit. Miután átmentünk egy másik gyerekszobába, ő továbbra is kitartott amellett, hogy elviszi a gyerekeket, miután közöltem vele, hogy addig ne menjen el, amíg ezt nem beszéltük meg, sarkon fordult és teljesen szürrelális [sic!] módon elkezdett a szuterénben lévő szoba ablakán kifelé csomagokat hajigálni és kimászni az akkor ott megjelenő testőr karjaiba. Sem nem akadályoztam abban, hogy kimenjen a szoba ajtaján, sem az ablakból nem húztam vissza, onnan ő maga mászott le és ment ki végül a konyhaajtón és indult el a szolgálati gépkocsihoz.

(Az elírások Magyar Péter bejegyzéséből származnak, azokon nem változtattunk – a szerk.)

