Elmondta: neki is van öt gyermeke és hat unokája és ha valakik hozzájuk nyúlnának, az első gondolata az lenne, hogy „félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe kell vágni”.

Orbán Viktor kijelentette,

egyértelmű helyzetet kell teremteni, ezért a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

„Ideje rendezni ezt a kérdést!” – mondta.

Korábban írtuk:

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett egy fényképet, amelyben jelzi, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz.

Bejelentés a kegyelmi jogról szóló vitával kapcsolatban. Hamarosan!

– írta posztjában a miniszterelnök.

Így módosíthatják az alkotmányt

A Magyar Nemzet birtokába kerültek annak a módosító javaslatnak a részletei, amelyet a miniszterelnök jelentett be.

Az alkotmánymódosító javaslat értelmében a jövőben nem kaphatnak elnöki kegyelmet olyan személyek, akik kiskorú személyek sérelmére követtek el szándékos bűncselekményeket – tudta meg a Magyar Nemzet. Vagyis amennyiben az országgyűlés megszavazza az alkotmánymódosítást, a jövőben a köztársasági elnöknek nem lesz joga kegyelmet adni olyan elítélteknek, akiket pedofíliával kapcsolatos bűncselekmények ügyében ítélték el.

Magyarországon a gyermek a legfontosabb! A gyermekek kárára elkövetett bűncselekmények tetteseit a törvény teljes szigorával kell büntetni. Aki kiskorú gyermek kárára szándékos bűncselekményt követ el, az semmilyen indokkal nem mentesülhet a tettei következményei alól

– áll a módosítási javaslat indoklásában, amely szerint egyértelműen ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a gyermekek kárára szándékos bűncselekményt elkövetők kegyelem útján mentesüljenek a büntetésük hátrányos jogkövetkezményei alól, és újra büntetlen előéletűvé válhassanak.

Alaptörvényünkben kell világossá tenni, hogy a gyermekek kárára bűncselekményt elkövetők számára nincs kegyelem!

– fogalmaznak a dokumentumban. A Magyar Nemzet információi szerint az alkotmánymódosítás rendelkezik arról is, hogy mit kell tennie a köztársasági elnöknek az olyan, folyamatban lévő kegyelmi kérelmekkel kapcsolatban, amelyekben egy kiskorú személy sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében nyújtanak be kérvényt. Az átmeneti rendelkezések ugyanis egyértelműsítik, hogy a már folyamatban lévő kegyelmi ügyekben is alkalmazni kell a kiskorúakat védő, kegyelmet kizáró rendelkezést.